LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA | Tadej Pogacar sgretola la concorrenza e realizza il tris Van der Poel ultimo ad arrendersi

Il Giro delle Fiandre 2026 si è concluso con Tadej Pogacar che ha conquistato la sua terza vittoria, superando la concorrenza. Van der Poel è stato l’ultimo a cedere, mentre la corsa femminile si è conclusa tra le 15.30 e le 16.50. La nostra copertura in diretta si è fermata qui, con aggiornamenti in tempo reale su quanto accaduto durante la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15.30 16:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del Giro delle Fiandre 2026. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 16:49 Terzo successo in carriera al Giro delle Fiandre per Pogacar, che porta a casa la seconda Classica Monumento del 2026 dopo la Milano-Sanremo. 16:48 LA TOP TEN UFFICIALE 1-Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) 6:20.07 2-Mathieu Van der Poel (NED, Alpecin-Premier Tech) +0:34 3-Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:11... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Tadej Pogacar sgretola la concorrenza e realizza il tris, Van der Poel ultimo ad arrendersi Leggi anche: Giro delle Fiandre 2026: Tadej Pogacar per la storia, van der Poel ci prova. Occhio ad Evenepoel LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma che sfida contro Van der Poel, Van Aert ed Evenepoel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15. Temi più discussi: Giro delle Fiandre 2026: il percorso, le salite e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada; Giro delle Fiandre 2026: orario, percorso, favoriti e come vederlo in tv e live streaming; Dove vedere il Giro delle Fiandre 2026 in diretta tv e streaming; Muri e pavé, corsa dura, Pogacar sfida van der Poel: la guida completa. LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Tadej Pogacar sgretola la concorrenza e realizza il tris, Van der Poel ultimo ad arrendersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15.30 16:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale ... oasport.it Tadej Pogacar vinse il Giro delle Fiandre: terzo successo nella corsaSempre e solo Tadej Pogacar. Lo sloveno conquista il 3° Giro delle Fiandre della sua carriera, il 2° consecutivo. Decisivi due scatti sull'Oude Kwaremont: nel primo, a 60 km dal traguardo, screma il g ... sport.sky.it Non c'è niente da fare, vince sempre Tadej Pogacar. Ha cercato in tutti i modi Mathieu Van der Poel a tenere testa al cannibale sloveno. E' rimasto accanto al ciclista della UAE Team Emirates XRG fino alla fine, fino all’Oude Kwaremont e all'inizio del Pateberg facebook Tadej Pogacar non ha intenzione di fermarsi Segui il Fiandre LIVE in esclusiva e in diretta integrale su Eurosport, domenica 5 aprile dalle 9:45 #Ciclismo #Cycling #Pogacar x.com