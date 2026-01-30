Suor Monia Alfieri smaschera le false polemiche sui diplomifici. La suora, nota esperta di politiche scolastiche, ribadisce che non bisogna confondere le scuole paritarie serie con chi lavora solo per il punteggio. Alfieri critica chi sfrutta il dibattito pubblico per mettere in cattiva luce le scuole paritarie, usando il tema dei diplomifici come strumento di attacco. Secondo lei, questa strategia è “intellettualmente disonesta” e distorce il vero problema, che riguarda le scuole di qualità.

Non aiuta il dibattito pubblico accostare le scuole paritarie al fenomeno dei diplomifici. A dirlo è Suor Anna Monia Alfieri, attraverso un lancio ADNKRONOS condiviso sul proprio social, voce nota nel campo delle politiche scolastiche, che definisce “intellettualmente disonesta” l’abitudine di chi, di fronte a misure a favore della libertà educativa, rilancia il tema dei diplomifici per metterne in discussione la legittimità. Il rischio, secondo lei, è quello di usare un problema reale per screditare un intero sistema. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Scuole Paritarie

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Scuole Paritarie

Argomenti discussi: Diplomifici e docenti che lavorano solo per il punteggio, Suor Monia Alfieri: Anomalie, difendiamo le scuole paritarie serie; Scuole private, alcune pagano i supplenti con certificati di servizio che danno punti in graduatoria. Suor Alfieri: è corruzione, non piegatevi; Diplomi falsi, i fari dei pm sui Cennamo: Impartivano direttive ad addetti e docenti.

Nomine dei docenti, lotta alle dipendenze digitali, stop ai diplomifici: come sarà la nuova scuolaUna (parziale) buona notizia arriva per i docenti idonei (dal 2020) che hanno insegnato per almeno tre anni scolastici. Gli idonei sono quei candidati che, pur avendo superato le prove concorsuali, ... laprovinciapavese.gelocal.it

Dallo stop ai diplomifici alla carta docente, dagli asili nido ai fuorisede: verso il sì definitivo al decreto Pnrr-ScuolaDalla stretta per contrastare i diplomifici al sostegno per le famiglie in difficoltà con l’aumento delle risorse per l’acquisto dei libri di testo. Da una nuova spinta agli Its Academy alla carta ... ilsole24ore.com

“Ci accorgiamo adesso del fatto che, in queste realtà, i docenti non sono pagati, con il pretesto che, comunque, accumulano punteggio nelle graduatorie”. L'ha detto Suor Anna Monia Alfieri, cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolasti - facebook.com facebook