A Massa ancora scritte d’odio contro Meloni FdI | Non ci intimidiscono il loro unico effetto è deturpare la città

A Massa sono stati trovati nuovi messaggi di odio e minacce contro la premier Giorgia Meloni, scritti sui muri del centro storico. Le scritte, che inneggiano alla violenza, sono state segnalate dalle autorità locali, che stanno procedendo con le indagini. Le forze dell’ordine hanno condannato l’atto e si sono impegnate a tutelare la sicurezza pubblica, mentre il partito di maggioranza ha commentato che queste azioni rovinano l’immagine della città.

Ancora scritte d’odio e che inneggiano alla violenza contro la premier Giorgia Meloni. Stavolta è successo a Massa, dove sono stati imbrattati i muri del centro storico, con un doppio scempio della convivenza civile. Fra le scritte, tracciate con una bomboletta spray rossa e firmate con il simbolo degli anarchici, va per la maggiore «Meloni appesa». Scritte contro Meloni: il centro storico di Massa deturpato dall’odio. «L’odio contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua attraverso le azioni di “coraggiosi” della sinistra radicale che, a Massa, persistono a minacciarla nascondendosi dietro ad una bomboletta spray», ha commentato il deputato di Massa di FdI, Alessandro Amorese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Massa ancora scritte d’odio contro Meloni. FdI: «Non ci intimidiscono, il loro unico effetto è deturpare la città» Articoli correlati Leggi anche: L'Aquila: parlamentari abruzzesi Fdi, 'scritte sessiste contro Meloni, basta odio' Scritte deliranti e minacce a Giorgia Meloni nel centro di Massa. E FdI accusa la “sinistra radicale”Massa, 18 gennaio 2026 – La ”notte brava“ dei teppisti ha tracciato un percorso delirante nel centro storico di Massa, punteggiato di scritte nere... Tutto quello che riguarda A Massa ancora scritte d'odio contro... Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Biglietto autografo di Mazzini donato alla Domus pisana; Miglior SSD: guida all’acquisto (marzo 2026). Scritte contro Giorgia Meloni su muri nel centro di MassaLe scritte minatorie contro la premier sono state trovate stamani nel centro storico di Massa. Ogni scritta, realizzata con una bomboletta spray con cui è imbrattata la parete di un edificio, è di col ... ansa.it Scritte deliranti e minacce a Giorgia Meloni nel centro di Massa. E FdI accusa la sinistra radicaleMassa, 18 gennaio 2026 – La notte brava dei teppisti ha tracciato un percorso delirante nel centro storico di Massa, punteggiato di scritte nere farneticanti che prendono di mira anche la presidente ... lanazione.it Meta pianifica licenziamenti di massa a causa dell'AI: la strategia di Zukerberg per compensare l'aumento dei costi x.com All’Ospedale del Cuore di Massa prende forma la Casa di Aisha. Una casa pensata per accogliere i piccoli pazienti cardiopatici e le loro famiglie nei momenti delicati prima e dopo un intervento, offrendo un luogo di vicinanza, sostegno e serenità. - facebook.com facebook