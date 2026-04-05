Sfida del Maradona sempre più vicina Leao ci sarà o no? Allegri sorprende tutti!

Nella prossima partita di campionato, il Milan affronta il Napoli con alcune novità nell’undici titolare. Rafa Leao, solitamente in prima linea, inizia dalla panchina, mentre Allegri ha provato il suo inserimento nel tridente con Pulisic e Gimenez. Tuttavia, la formazione ufficiale opta per un modulo 3-5-2, diverso da quello provato in allenamento. La sfida rappresenta un momento importante in vista della partita contro il Maradona.

Rafa Leao inizia dalla panchina contro il Napoli. Massimiliano Allegri lo ha provato nel tridente con Pulisic e Gimenez, ma il Milan sceglie il 3-5-2 classico per la sfida di campionato. Leao e il ballottaggio offensivo: Nkunku favorito. L’attacco rossonero non ha una certezza nella corsia sinistra del tridente. Pulisic rimane la scelta sicura per il ruolo di esterno destro, mentre il compagno di reparto è ancora da definire. Allegri ha testato Leao nella formazione titolare durante gli allenamenti, ma la decisione tattica punta verso una soluzione diversa per i novanta minuti iniziali. Nkunku è il favorito per affiancare Pulisic dall’inizio, lasciando Leao come opzione offensiva dalla panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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