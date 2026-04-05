Settantenne trovata senza vita in casa era deceduta da una settimana

Una donna di circa settant’anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I familiari, non riuscendo a contattarla per diversi giorni, hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione e hanno scoperto il decesso della donna, avvenuto circa una settimana prima. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Non riuscivano a mettersi in contatto con lei, così i familiari si sono insospettiti e hanno lanciato l'allarme. Purtroppo una donna di settant’anni è stata trovata morta in un appartamento in via Serravalle Libarna, all’angolo con via Broni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Bianca con un’ambulanza, oltre a un medico che ha constatato il decesso della donna. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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