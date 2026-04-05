Serie A Inter-Roma 5-2 | nerazzurri a valanga e a +9 sul Milan

Nella sfida di Serie A giocata a San Siro, l’Inter ha vinto con un punteggio di 5-2 contro la Roma. I nerazzurri hanno segnato cinque gol, mentre la squadra ospite ha realizzato due reti. Con questa vittoria, l’Inter si porta a nove punti di vantaggio sul Milan in classifica. La partita si è svolta senza rinvii o infortuni significativi e ha visto la squadra di casa dominare l’incontro dall’inizio alla fine.

Brutta sorpresa nell’uovo di Pasqua della Roma. A San Siro l’Inter dilaga per 5-2 contro i giallorossi, che tornano a casa consapevoli che domani la Juventus potrebbe mettere di nuovo la freccia e staccarli in classifica, dove continua la lotta con il Como per un posto nella prossima Champions League. L’Inter invece consolida il primato al vertice del campionato: ora sono 9 i punti di distanza dal Milan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Il ritorno al gol di Barella e gli applausi che il ‘Mezza’ ha riservato a Bastoni hanno fatto dimenticare le delusioni degli azzurri post disfatta di Zenica. Al resto ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Inter-Roma 5-2: nerazzurri a valanga e a +9 sul Milan Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter a valanga sul Pisa. I nerazzurri ne fanno 6di Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Leggi anche: Serie A, Inter a valanga sul Sassuolo: 5-0 e +8 sul Milan Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Inter-Roma; Inter-Roma, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; L'Inter verso la Roma tra recuperi ed emergenza difensiva. VIDEO. Inter-Roma diretta Serie A: manita dei nerazzurri, giallorossi travolti. Le razioni LIVEDoppio cambio Inter. Fuori Bastoni: standing ovation e abbraccio carico di significati con Chivu, dentro Darmian, che si unisce agli applausi di tutto lo stadio in attesa di entrare in campo. Fuori an ... corrieredellosport.it Inter-Roma 5-2, gol e highlights: doppio Lautaro, poi Calha, Thuram e BarellaLa sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 533 in 185 sfide (300 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita ... sport.sky.it DIECI SCONFITTE CONSECUTIVE per Gasperini contro l'Inter tra Atalanta e Roma, con appena 7 goal segnati. Un vero incubo facebook LA FOTO PIÙ BELLA DI INTER-ROMA x.com