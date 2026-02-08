L’Inter batte il Sassuolo con un secco 5-0 al Mapei Stadium. La squadra di Inzaghi domina la partita e allunga a +8 sul Milan in classifica. I nerazzurri mostrano determinazione e grande concretezza, portando a casa tre punti che rafforzano la loro posizione in campionato.

Inter a valanga sul Sassuolo nella 24esima giornata di Serie A. Finisce 5-0 per i nerazzurri la sfida delle 18 al Mapei Stadium. I gol nel primo tempo all’11 di Bisseck e al 28? di Thuram, nel secondo tempo l’Inter dilaga con i gol di Lautaro Martinez al 50?, di Akanji al 54? e di Luis Henrique all’89’. Per il Sassuolo espulso Matic al 54?. In classifica l’Inter sale a quota 58 punti, momentaneamente a +8 sul Milan, che dovrà recuperare la partita con il Como, rinviata per indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Il Sassuolo resta undicesimo a 29 punti. Prossimi impegni per le due squadre Inter-Juventus e Udinese-Sassuolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Serie A, Inter a valanga sul Sassuolo: 5-0 e +8 sul Milan

L'Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro il Pisa nella partita di Serie A, dopo un avvio difficile che li ha visti sotto di due gol nella prima metà dell'incontro.

Gli aggiornamenti sui risultati della Serie A 202526 forniscono un quadro completo delle partite in corso e dei risultati ufficiali.

