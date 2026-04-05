Sal Da Vinci ha condiviso un aneddoto riguardante un episodio con Fedez, in cui gli fu impedito di avvicinarsi durante un evento pubblico. L’artista ha raccontato di un incontro che non si è mai concretizzato e di un ricordo che ha conservato nel tempo. La reazione di Fedez a questa vicenda non si è fatta attendere, portando a un dibattito tra i protagonisti.

Un incontro tra artisti che non è mai avvenuto e un ricordo rimasto nel tempo: Sal Da Vinci svela un retroscena su Fedez e la reazione del rapper non tarda ad arrivare. Leggi anche: Sal da Vinci sempre più internazionale, conquista una band inglese famosissima: ecco la reazione del gruppo Nel mondo della musica, gli incontri tra artisti possono trasformarsi in momenti memorabili, capaci di lasciare un segno anche a distanza di anni. A volte, però, non tutto va come previsto e un semplice gesto, come un saluto, può trasformarsi in un episodio curioso da raccontare. È proprio ciò che è accaduto a Sal Da Vinci, uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana, che ha deciso di condividere pubblicamente un ricordo rimasto impresso nella sua memoria. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sal Da Vinci racconta un curioso aneddoto che riguarda Fedez: quella volta che gli fu impedito di avvicinarsi

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