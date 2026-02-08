Roma l’ora dei nuovi | Gasperini lancia il tandem Malen-Zaragoza per l’operazione riscatto

Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare su Malen e Zaragoza per cambiare volto all’attacco della Roma. Nei momenti più difficili della stagione, il tecnico ha scelto di affidarsi a questi due giocatori, sperando di invertire la rotta e portare più imprevedibilità e pericolosità davanti alla porta avversaria. Dopo settimane di trattative e di sforzi sul mercato, ora la squadra si affida a questa coppia per cercare l’operazione riscatto.

L'attacco della Roma si rifà il look proprio nel momento più delicato della stagione. Dopo un forcing di mercato incessante, Gian Piero Gasperini ha finalmente tra le mani le chiavi per scardinare le difese avversarie: Donyell Malen e Bryan Zaragoza. I due nuovi innesti, arrivati rispettivamente a metà gennaio e sul gong finale, rappresentano la nuova frontiera tattica del tecnico di Grugliasco, deciso a dare una sterzata decisa dopo il ko di Udine. Se l'olandese è ormai un titolare integrato, cresce l'attesa per il debutto dello spagnolo ex Bayern Monaco, che nelle prime sedute a Trigoria ha già impressionato per quelle fiammate capaci di garantire una superiorità numerica che finora era mancata nello scacchiere giallorosso.

