Un’indagine giornalistica sta per svelare che Salvatore Riina, noto come uno dei più pericolosi boss di Cosa Nostra, ha passato del tempo in due ville situate sull’isola di Gozo, in Malta. La scoperta riguarda la presenza del criminale in queste strutture durante il periodo di latitanza. Non sono stati forniti dettagli sulle specifiche località o sui soggetti coinvolti nelle attività. La notizia si basa su fonti investigative e documenti raccolti di recente.

Un’inchiesta giornalistica sta per rivelare che Salvatore Riina, il più sanguinario dei capi di Cosa Nostra, ha trascorso parte della sua latitanza in due ville sull’isola di Gozo, in Malta. Una di queste residenze appartiene oggi ad Anton Refalo, ministro dell’Agricoltura maltese, sebbene l’uomo neghi qualsiasi coinvolgimento diretto nei fatti. La testimonianza chiave proviene da Gaetano Grado, ex collaboratore di giustizia e killer confessato, che si è mostrato in televisione riconoscendo gli immobili come luoghi dove ha dormito insieme al boss. Le informazioni emergono da un’indagine condotta con metodi tradizionali sul campo, basata su una lettera anonima inviata a Pino Maniaci che descriveva dettagli architettonici precisi: un edificio su due piani con terrazzo e vista panoramica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riina a Gozo: la villa del ministro e il segreto svelato

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