Un team dell’Università di Lovanio ha scoperto che il prurito si allevia perché il cervello riceve segnali contrastanti quando ci si gratta. La ricerca, guidata da Roberta Gualdani, spiega perché il gesto dà immediato sollievo e come il cervello interpreta quei segnali. Lo studio rivela che il prurito può essere causato da diverse condizioni della pelle, mentre il comportamento di grattarsi agisce come una risposta istintiva. La scoperta apre nuove strade per trattare le irritazioni cutanee.

Lo studio dell’Università di Lovanio guidato da Roberta Gualdani. Chi non ha mai provato quell’irresistibile impulso a grattarsi, seguito da un senso di sollievo? Un team dell’ Università di Lovanio, in Belgio, guidato da Roberta Gualdani, ha finalmente chiarito il meccanismo che regola il prurito e il comportamento di grattarsi. La scoperta, presentata al 70° Congresso della Biophysical Society a San Francisco, potrebbe rivoluzionare il trattamento di milioni di pazienti con dermatite atopica, eczema, psoriasi e altre condizioni associate al prurito cronico. Cos’è il canale Trpv4 e perché è importante?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Leggi anche: Perdere 22 kg senza sforzo è possibile: il segreto svelato da una modella

Leggi anche: Temptation Island Spagna, la fidanzata Mayeli cacciata perché incinta, lo aveva nascosto alla produzione, segreto svelato dal fidanzato Alvaro - VIDEO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scopri il segreto della rigenerazione capillare al Salone di acconciature di Flavia Richard ad Avigliana; Il segreto del prurito svelato: perché grattarsi dà sollievo e quando fermarsi.

Prurito, perché grattarsi dà sollievo? Lo studio sui neuroni (che indica anche quando smettere)Svelato un tassello chiave del meccanismo che regola il prurito e spiega perché, quando ci grattiamo, proviamo una sensazione di sollievo. msn.com

Capelli freschi, cuoio capelluto felice Se #HairCare è la tua routine quotidiana, i nostri prodotti a base di tea tree sono il segreto che stavi cercando Combattono la forfora e riducono prurito e desquamazione grazie alle proprietà antifungine e antibatte - facebook.com facebook