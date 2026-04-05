Riecco Kate alla messa di Pasqua due anni dopo la diagnosi di cancro | abito crema e orecchini del Bahrein

Durante la messa di Pasqua di quest'anno, una figura nota si è presentata di nuovo in chiesa, due anni dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro. Indossava un abito crema e portava orecchini provenienti dal Bahrein. La cerimonia si è svolta senza la presenza di Andrea, che non ha partecipato alla funzione. La famiglia reale è stata presente in modo compatto, con alcuni membri che si sono distinti per l’abbigliamento scelto.

Londra, 5 aprile 2026 – Non è certo Andrea il grande assente alla messa di Pasqua della famiglia reale. Nessuno si aspettava che l’ex principe ricomparisse in pubblico dopo il suo coinvolgimento nella vicenda di Jeffrey Epstein, che gli è costata, oltre ai titoli reali, perfino l’arresto nello scorso febbraio e una perquisizione con l’ipotesi "cattiva condotta” nell’esercizio di una funzione statale. Non fa troppo rumore neanche la sedia vuota dell’ex moglie Sarah Ferguson, anche lei invischiata nelle faccende dell’ex finanziere pedofilo morto in carcere. Ma stavolta anche alle figlie hanno pagato in visibilità: Beatrice ed Eugenie oggi non si sono viste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riecco Kate alla messa di Pasqua due anni dopo la diagnosi di cancro: abito crema e orecchini del Bahrein "Ora devo fare attenzione". Kate ha modificato il suo stile di vita dopo la diagnosi di cancroLa principessa Catherine ha parlato della sua diagnosi di cancro in diverse occasioni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla... Il principe William e Kate Middleton tornano alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. Grandi assenti le principesse Beatrice ed EugenieLa Pasqua a Windsor segna il ritorno pubblico della Royal Family con re Carlo III, i principi del Galles e i loro figli riuniti nella St.