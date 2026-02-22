Pomeriggio movimentato sul monte Fasce | tre incidenti con motociclisti coinvolti

Tre incidenti coinvolgono motociclisti sul monte Fasce, causando lievi traumi. La causa principale sembra essere stata una perdita di controllo durante le curve strette del percorso. Testimoni riferiscono che alcuni hanno perso l’equilibrio a causa del fondo sdrucciolevole dopo le piogge recenti. La presenza di soccorritori e ambulanze ha velocizzato gli interventi. La polizia sta raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire l’accaduto. Gli incidenti hanno richiamato l’attenzione sulla sicurezza delle strade di montagna.

Diversi incidenti questo pomeriggio sul monte Fasce con protagonisti motociclisti che hanno riportato traumi, fortunatamente lievi. Il primo intervento è delle 16 per un incidente che ha visto coinvolti due giovani. Sul posto la Croce Gialla e la Croce Verde di Lumarzo. I due feriti sono stati trasportati al San Martino e al Galliera in codice giallo e verde. Per uno dei due si è alzato in volo l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il secondo intervento del pomeriggio sul monte Fasce è stato messo in atto per un altro incidente stradale, intorno alle 17, che ha visto coinvolta una giovane di 18 anni caduta dalla moto su cui viaggiava. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Valanga sul Monte Baldo: tre scialpinisti coinvolti e nessun dispersoUna valanga si è staccata oggi sul Monte Baldo, tra Cima di Costabella e la Vetta delle Buse, causando l'intervento dei soccorritori e coinvolgendo tre scialpinisti, fortunatamente senza che nessuno risultasse disperso.

Leggi anche: Sorpresi dal buio, 7 scout ritrovati sul Monte Fasce dai vigili del fuoco

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Pomeriggio movimentato lungo la strada provinciale 231, dove due furgoni carichi di parti di auto sono stati intercettati e fermati al termine di un’operazione che ha coinvolto vigilanza privata e Polizia di Stato #cerignola #duefurgoni #pezzi #auto - facebook.com facebook