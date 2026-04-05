Possibile palestra in via Campana Faenza Agisce Insieme | Servono confronto e garanzie sul territorio

Martedì in Consiglio comunale sarà discussa una delibera di indirizzo riguardante la possibile costruzione di una palestra in via Campana, a Faenza. La struttura sarebbe gestita da un soggetto privato e avrebbe finalità di interesse pubblico. La questione ha suscitato richieste di confronto e garanzie da parte delle parti coinvolte, che chiedono un approfondimento sulla proposta.

"Di fronte ad interessi privati consolidati, noi collochiamo, per un confronto aperto, ma non scontato, gli interessi generali e pubblici della città e dei suoi abitanti" Martedì è prevista in Consiglio comunale una delibera di “indirizzo” sulla possibile realizzazione di una palestra con funzioni di interesse pubblico in via Campana da parte di un privato. “I giorni scorsi, diverse associazioni ambientaliste sono intervenute segnalando criticità e perplessità che facciamo nostre - esordiscono in una nota Faenza Agisce Insieme (Alleanza Verdi Sinistra, Europa Verde, Sinistra Italiana, Psi, Fronte Comune e L'Altra Faenza) -. Nel frattempo abbiamo interloquito con l’amministrazione ricevendo rassicurazioni rispetto al fatto che la delibera in discussione non riguarda l’autorizzazione finale all’edificazione privata”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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