Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2026, ottenendo la sua terza vittoria nella corsa dopo quelle del 2023 e del 2025. La competizione si è conclusa con un dominio dello sloveno, mentre il debutto di Evenepoel si è distinto per il buon risultato. La corsa si è svolta lungo le tradizionali strade della classica belga, attirando numerosi appassionati e appassionate di ciclismo.

Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2026 e ha conquistato la Ronde per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2023 e del 2025. Il fuoriclasse sloveno era il grande favorito della vigilia per la seconda Classica Monumento della stagione e ha prontamente fatto centro al termine di una prova corsa da assoluto protagonisti sui muri e sul pavé delle strade belghe. Il capitano della UAE Emirates è rimasto solo con l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Remco Evenepoel in occasione del secondo passaggio sull’ Oude Kwaremont quando mancavano 65 chilometri al traguardo, poi sul successivo Paterberg ha staccato il padrone di casa e ha incominciato il lungo duello con il rivale più accreditato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2026: Pogacar dominatore per il tris, bel debutto di Evenepoel

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Interventi delle forze dell’ordine per una serie di eventi facebook

La UAE Team Emirates rompe per la prima volta l’ordine in gruppo e allunga sul Molenberg Segui il Giro delle Fiandre in esclusiva e in diretta integrale su Eurosport 1, HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #Ronde #Flanders #RVV26 x.com