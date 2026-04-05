Pisa-Torino 0-1 | Nessuna sorpresa dentro l' uovo | passano gli ospiti nel finale

Nella partita disputata nel tardo pomeriggio pasquale, gli ospiti sono riusciti a segnare il gol decisivo nel finale, portando a casa la vittoria. Il Pisa, che si stava preparando a festeggiare l'uovo di Pasqua, non è riuscito a evitare la sconfitta. La gara si è conclusa con il risultato di 0-1, senza che ci fossero sorprese rispetto alle aspettative iniziali.

Neppure la gara nel tardo pomeriggio pasquale, con l'uovo pronto da scartare e aprire, riserva una bella sorpresa al Pisa. I nerazzurri giocano alla pari del Torino, anzi per ampi tratti del match si fanno preferire per intensità e orgoglio, ma sul più bello si perdono. Tramoni getta nel cestino la chance di andare in vantaggio e nel finale, ancora una volta, gli ospiti segnano e sbancano l'Arena Garibaldi. Nel 3-4-2-1 scelto per fronteggiare il Torino, Hiljemark decide di affidarsi praticamente in blocco alla vecchia guardia. L'unico volto ‘nuovo’ è Aebischer, con Leris e Angori incaricati di spingere sulle corsie laterali per tentare di creare la superiorità numerica e provare a pungere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Pisa-Bologna 0-1 | I nerazzurri non sfondano, gli ospiti passano con una magia al novantesimoAnche quando il Pisa meriterebbe chiaramente la vittoria, la sfortuna ci mette lo zampino e fa uscire dal campo i nerazzurri con 0 punti. Leggi anche: Dal test di gravidanza al biglietto aereo: quando la sorpresa dentro l’uovo è davvero indimenticabile Temi più discussi: Pisa-Torino: probabili formazioni e statistiche; Cronaca Pisa - Torino - Live: la partita in diretta; Pronostico Pisa-Torino quote analisi 31ª giornata Serie A; I precedenti di Pisa-Torino. Pisa-Torino 0-1: il tabellinoReduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale p ... toro.it Serie A: Pisa-Torino 0-1Il Torino vince 1-0 a Pisa in un partita della 31/a giornata di serie A, che ha offerto ben pochi spunti fino alla rete nel finale, al 35', di Che Adams. (ANSA) ... ansa.it Ché Adams sblocca e decide Pisa-Torino: i toscani restano all'ultimo posto in classifica facebook #PisaSC 0-1 #Torino Pisa moved another step closer to relegation after wasting big scoring opportunities and capitulating to a late Che Adams goal for Torino. #PisaTorino #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com