Simone Bolelli non prenderà parte al torneo di Montecarlo insieme a Andrea Vavassori, a causa di un grave lutto familiare. La coppia aveva ottenuto una vittoria importante in doppio al Masters 1000 di Miami il 28 marzo scorso, dopo aver affrontato un percorso vincente sulla superficie di cemento della Florida. La decisione di Bolelli di non partecipare è stata comunicata in via ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla situazione personale.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli avevano festeggiato lo scorso 28 marzo sul cemento della Florida, vincendo il torneo di doppio del Masters 1000 di Miami al termine di una splendida cavalcata. Al termine della finale contro la coppia composta dal finlandese Heliovaar e dal britannico Patten, gli azzurri avevano dedicato il trionfo al papà di Simone Bolelli, che stava affrontando un momento molto difficile. Una settimana dopo è arrivata purtroppo la triste notizia della scomparsa di Daniele Bolelli, che ci ha lasciato a 71 anni alla vigilia di Pasqua. Grave lutto per tutta la famiglia del tennista, nei prossimi giorni si celebrerà il funerale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Bolelli non gioca con Vavassori a Montecarlo. Grave lutto per la famiglia

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Tennis, lutto per Simone Bolelli: addio al papà Daniele, la dedica dopo l’ultimo successo con VavassoriIl mondo del tennis azzurro si stringe attorno a Simone Bolelli, a causa della scomparsa del papà Daniele, venuto a mancare per via di una grave...

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MondoAce La vittoria storica di Bolelli e Vavassori È un momento magico per il tennis italiano perché: • È il loro primo titolo Masters 1000 come coppia. • Hanno battuto in finale i campioni in carica Heliövaara e Patten con una prestazione solidissima. • Con qu facebook