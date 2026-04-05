Pasqua e Pasquetta tra cinema e storia | a Cinecittà World e Roma World il divertimento è un viaggio immersivo

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, le località di Cinecittà World e Roma World offrono un programma ricco di attrazioni e attività. Nei parchi della capitale si può vivere un’esperienza tra scenari cinematografici, attrazioni a tema storico e spettacoli dal vivo. Sono previsti eventi e iniziative dedicate alle famiglie, con aree appositamente allestite per il divertimento di grandi e piccini. La proposta si concentra sulla possibilità di trascorrere le giornate in modo coinvolgente e vario.

Pasqua e Pasquetta a Roma si accendono di spettacolo e avventura con Cinecittà World e Roma World, dove il divertimento si trasforma in un’esperienza immersiva tra cinema, adrenalina e storia. Due parchi, un’unica grande proposta per tutte le età, perfetta per vivere le festività primaverili all’aria aperta. A Cinecittà World il protagonista assoluto è il cinema, che prende vita tra oltre 40 attrazioni, 6 aree tematiche e spettacoli dal vivo completamente rinnovati. Qui ogni momento della giornata diventa un set: si passa dalle atmosfere suggestive di Inferno, la montagna russa indoor ispirata a Dante Alighieri, al volo emozionante su Firenze con Volarium, fino alle evoluzioni mozzafiato del coaster Altair e alle discese adrenaliniche di Aktium. 🔗 Leggi su Funweek.it

Cinecittà World 2026: il grande cinema riparte da RomaCosa: Riapertura della stagione 2026 di Cinecittà World e dei parchi del gruppo, con 40 attrazioni e 6 nuovi show live.

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