Durante la giornata di Pasqua in Piemonte si sono verificati due incidenti che hanno causato la morte di un bambino di 8 anni e di un uomo, padre del giovane, rimasto coinvolto in uno scontro tra moto e auto sull’A21. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e analizzando le cause degli incidenti, che hanno portato a due decessi in poche ore. Le operazioni di soccorso sono state immediate ma non sono riuscite a salvare le vite coinvolte.

Pasqua segnata dal dolore sulle strade piemontesi, dove in poche ore si sono consumate due tragedie che riportano al centro il tema della sicurezza stradale nei giorni di festa. Nel pomeriggio del 5 aprile, lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza, un incidente ha strappato la vita a un bambino di 8 anni, mentre nella notte precedente un altro schianto aveva già causato la morte di un giovane di 22 anni. Un doppio dramma che ha trasformato una giornata di celebrazione in un bilancio di lutti e emergenze. L’incidente più grave si è verificato intorno alle 16.30, tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino. Il bambino viaggiava in moto insieme al padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’ auto mentre si trovava sulla corsia di sorpasso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pasqua di sangue in Piemonte: bimbo di 8 anni muore sull’A21, schianto in moto col padre

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anni. Scontro con un'auto sull'A21 ad AstiUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti...

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anniTorino, 5 aprile 2026 - Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di...

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ciao! ancora auguri di una buona e felice Pasqua di risurrezione. Domani Lunedì dell’Angelo, ci prendiamo una pausa. Non ci sarà la preghiera del mattino alle 6.30 né quella della sera alle 19. l’orario consueto riprende martedì. grazie della pazienza il facebook

A Treviso Pasqua di solidarietà per 90 senzatetto e persone in difficoltà. La Casa della Carità è da anni punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto alimentare, con un alto numero di pasti serviti quotidianamente grazie ai numerosi volontari. x.com