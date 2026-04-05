Pagelle Pisa Torino | Adams bomber a sorpresa Pedersen faro! Tramoni spreca tutto – I VOTI

Nel match della 31ª giornata di Serie A tra Pisa e Torino, Adams si è distinto segnando un gol inaspettato, mentre Pedersen è stato indicato come elemento di riferimento per la squadra ospite. Tramoni ha avuto alcune occasioni, ma non è riuscito a concretizzarle, sprecando opportunità importanti. I voti ai giocatori sono stati assegnati in base alle loro prestazioni in campo, con giudizi specifici sui singoli protagonisti.

Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Pogba di nuovo a disposizione del Monaco! L’ex Juve convocato per il Marsiglia dopo l’assenza di quattro mesi Lucescu, peggiorano le sue condizioni: coma farmacologico indotto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Pisa Torino: Adams bomber a sorpresa, Pedersen faro! Tramoni spreca tutto – I VOTI Il Pisa spreca, il Torino ringrazia: alla Cetilar Arena decisiva la stoccata di AdamsPISA – Si chiude con una sconfitta di misura la sfida interna del Pisa, superato per 1-0 dal Torino al termine di una gara combattuta e decisa dagli... Pagelle Lazio Parma: Noslin bomber a sorpresa, Delprato apre le danze! Cuesta ferma Sarri – I VOTICalciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa. Pisa-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Che Adams entra e segna, assist di Pedersen, Tramoni sprecaIl Torino espugna Pisa e vede la salvezza; tre punti fondamentali per la squadra di D'Aversa, decide Che Adams a 10 minuti dalla fine. Primo tempo senza emozioni né grandi occasioni.Dopo un quarto ... goal.com Pisa-Torino 0-1: il tabellinoReduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale p ... toro.it