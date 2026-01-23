Pagelle Roma Stoccarda ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League

Analizziamo i principali protagonisti della partita tra Roma e Stoccarda, valida per la settima giornata di Europa League 20252026. In questa occasione, vengono evidenziati i giocatori che si sono distinti positivamente e quelli che hanno avuto un rendimento inferiore, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto sul campo.

Roma-Stoccarda 2-0, le pagelle: Pisilli (8) notte da sogno, Svilar (7,5) un muro, Soulè (7) inventaLa Roma batte 2-0 lo Stoccarda e si candida concretamente ad un posto nelle prime otto della classifica di Europa League, e quindi all'accesso diretto agli ottavi di finale. Roma-Stoccarda 2-0, le pagelle: Pisilli show davanti a Totti, Dybala dipinge calcioPreziosa vittoria per la Roma, che si impone 2-0 contro lo Stoccarda nella partita della 7^ giornata di Fase campionato dell'Europa League 2025/26. Le pagelle di #TorinoRoma 0-2: punte di diamante #Dybala ricama, assiste e conclude col meritatissimo gol una prestazione sontuosa. L'impatto di #Malen è esplosivo. #Ndicka sbarra la strada ai granata

