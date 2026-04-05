In vista della sfida tra Frosinone e Padova, l’allenatore dei veneti ha confermato che la squadra punta a mantenere la categoria, nonostante le sei partite ancora da giocare. La squadra padovana si prepara a affrontare le ultime gare di campionato, con l’obiettivo di ottenere punti utili per la salvezza. La formazione si presenta compatta e determinata a raggiungere il traguardo prefissato.

La vigilia del match tra Frosinone e Padova vede Mister Roberto Breda confermare la coesione del gruppo calcistico padovano, pur nel delicato momento di fine stagione. L’allenatore ha ribadito l’importanza di un linguaggio comune creato durante le ultime due settimane di allenamenti a porte chiuse. Con sei gare rimaste sul calendario, l’obiettivo è chiaro: non ci sono scuse, serve un percorso che porti la squadra alla salvezza meritata. La partita contro i sanniti sarà decisiva per definire le scelte tattiche e il ruolo dei singoli giocatori nella corsa finale. Il lavoro a porte chiuse e la costruzione del linguaggio comune. Le sessioni di preparazione sono state condotte con massime precauzioni per isolare la rosa dalle distrazioni esterne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova: Breda punta alla salvezza, 6 gare restano

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