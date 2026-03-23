Roberto Breda ufficiale | a lui il compito di salvare il Padova

Dopo aver messo in ordine gli ultimi dettagli, il Padova Calcio e Roberto Breda si sono stretti la mano. Il neo mister ha firmato un contratto che lo legherà alla compagine biancoscudata fino al 30 giugno 2026 con opzione. Roberto Breda è nato a Treviso il 21 ottobre 1969. Da calciatore, nel ruolo di centrocampista, ha indossato, dal 1986 al 2005, le maglie di Ospitaletto, Sampdoria, Messina, Udinese, Spal, Parma, Genoa, Catania e Salernitana, con la quale ha collezionato 230 presenze, vestendo anche la maglia della Nazionale Under 21 in tre occasioni. Da allenatore ha iniziato la carriera nelle giovanili della Reggina nel 2007. Nel febbraio 2010 viene promosso in prima squadra dopo l’esonero di Ivo Iaconi, conducendo gli amaranto alla salvezza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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