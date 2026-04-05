Orrore a Pasqua morto 22enne in strada | Sbalzato fuori!

Durante la notte di Pasqua, un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Chieri, in provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto coinvolta nel tamponamento che si è verificato lungo una strada cittadina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 5 aprile a Chieri, in provincia di Torino. La vittima è Boris Ivli, residente a Riva presso Chieri, ritrovato senza vita accanto alla sua auto dopo che la vettura era finita fuori carreggiata. L’allarme è scattato intorno alle 3, quando il 118 di Azienda Zero è intervenuto in via Buttigliera, all’angolo con la strada provinciale 128 di Pessione. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso autonomamente il controllo della Ford Fiesta su cui viaggiava. L’auto sarebbe poi uscita di strada e si sarebbe ribaltata. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che il conducente possa essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante l’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orrore a Pasqua, morto 22enne in strada: “Sbalzato fuori!” Leggi anche: Incidente a Chieri nella notte, auto finisce fuori strada: morto un 22enne Leggi anche: Moto fuori strada ad Agazzano, 68enne sbalzato a terra: trasportato a Parma Si parla di: L’orrore di Luigi, segregato e lasciato morire nello scantinato: arrestati moglie e figlio; Sala Consilina, orrore in sacrestia a poche ore dalla Pasqua: fedeli sconvolti | Libero Quotidiano.it.