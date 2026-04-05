Omelia di Pasqua 2026 dell’arcivescovo Gambelli | I botti dello Scoppio del Carro devono vincere sulle esplosioni delle guerre

Durante la messa di Pasqua, l’arcivescovo di Firenze ha commentato i tradizionali fuochi dello Scoppio del Carro, sottolineando che devono prevalere sui rumori delle guerre. La celebrazione si è svolta nella basilica cittadina e ha visto la partecipazione di fedeli e autorità locali. L’arcivescovo ha invitato a riflettere sull’importanza della pace, facendo riferimento agli eventi storici e alle tradizioni legate alla festività.

Pubblichiamo integralmente l’omelia della messa di Pasqua pronunciata dall’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, in Duomo, subito dopo lo Scoppio del Carro Lo scoppio del carro il giorno di Pasqua e i fuochi di San Giovanni la notte del 24 giugno sono duebelle tradizioni della nostra città di Firenze con cui esprimiamo la nostra gioia, in occasione diqueste due importanti Solennità. Negli ultimi anni, tuttavia, è quasi inevitabile associare i rumoridei due spettacoli pirotecnici a quelli prodotti dagli ordigni bellici in tante, troppe, parti del mondo,soprattutto in Medio Oriente. Più che interromperle o sospenderle, come talvolta è stato auspicato,credo che valga la pena reinterpretarle, tenendo conto del contesto di fede in cui esse nacquero. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omelia di Pasqua 2026 dell’arcivescovo Gambelli: “I botti dello Scoppio del Carro devono vincere sulle esplosioni delle guerre” Domenica delle Palme, omelia dell’arcivescovo Gambelli: “Ricchezza e potere provocano vittime, guerre, carestie, indifferenza”Pubblichiamo integralmente l’omelia della domenica delle Palme, pronunciata oggi, 29 marzo 2026, dall’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo... Leggi anche: Pasqua 2026: Scoppio del carro in diretta su Toscana Tv. E anche il sorteggio delle partite del Calcio storico Temi più discussi: Zuppi: Cristo ha vinto la morte con l’amore; Il messaggio di Pasqua del Presidente e del Segretario Generale; Pasqua al Santo Sepolcro, Pizzaballa: la Parola di Dio più forte di ogni silenzio; Pasqua. Guardiamo a Gesù, Re della pace. Salute mentale, guerra e disagio giovanile: i temi nell’omelia del vescovo alla messa di PasquaTrevisi: Chiediamo pace per Ucraina, Libano, Palestina, Israele, Sudan, Congo, Iran, Nigeria, e chiediamo che in quei paesi ci sia libertà di vivere da cristiani senza pulizie etniche e persecuzioni ... triesteprima.it Pasqua, appello del Papa: Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Pasqua, appello del Papa: 'Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace. VIDEO ... tg24.sky.it «Il disarmato è più forte dell’armato» e «l’amore è più potente della morte»: nell’omelia di Pasqua a San Marco le parole del Patriarca Francesco Moraglia e l’appello alla pace facebook Pasqua, l’omelia di Zuppi: “Non si arriva all’amore di Dio senza l’amore per l'uomo” x.com