D' Antoni candidato all' elezione nella Hall of Fame | Ha cambiato il basket con la sua filosofia

L’ex allenatore dell’Olimpia Milano, Mike D’Antoni, entra nella corsa alla Hall of Fame. È tra i finalisti nella categoria dedicata a chi ha lasciato il segno nello sport. D’Antoni è famoso per aver rivoluzionato il basket con la sua filosofia di gioco, ispirando tanti e cambiando il modo di pensare il gioco. Ora i voti decideranno se riceverà il riconoscimento più importante.

C'è anche una fetta d'Italia tra i candidati ad entrare nella Hall of Fame di basket di Springfield, Massachusetts. Mike D'Antoni è stato infatti nominato tra i finalisti nella categoria "contributor", quella che celebra le persone che hanno dato un contributo significativo allo sport, anche al di fuori del gioco, come dirigenti, allenatori e innovatori. Tra i nomi più importanti figurano James Naismith e i commissioner Nba David Stern e Larry O'Brien. Accanto all'ex play e allenatore di Milano e Treviso, l'ex stella del Maccabi Tel Aviv, Tal Brody. Questa la motivazione ufficiale pubblicata dalla Naismith Memorial Hall of Fame: "Figura importante nell'evoluzione del basket moderno, D'Antoni ha influenzato il gioco attraverso la sua filosofia di ritmo sostenuto (il celebre '7 seconds or less') che ha contribuito a ridefinire la strategia offensiva, enfatizzando il movimento di palla, il tiro e l'efficienza e plasmando l'era dello sport basata sull'analisi dei dati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

