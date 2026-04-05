Non vorremmo che finisse con un cartello con scritto in tutte le lingue Vietato attraversare i binari

Un incidente ha causato la morte di un giovane sui binari di una ferrovia nel tratto piacentino, vicino a Montale. La tragedia ha suscitato dolore e solidarietà tra la comunità locale e quella pakistana presente in zona. Un residente ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza, auspicando che non si renda necessario mettere cartelli multilingue con scritte di divieto di attraversamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’accaduto e sui rischi nelle aree ferroviarie.

Giovane morto sui binari, Ugl Piacenza: «Invocare interventi degli enti locali ci pare un po' arruffata come prospettiva. Veramente si vuol far passare il principio di caricare di costi la collettività a supporto dei profitti privati di grandi aziende o multinazionali?» «Il tragico evento che ha reciso la giovane vita di Suleiman sui binari del tratto piacentino della ferrovia, nei pressi di Montale, crediamo debba al momento suscitare solo dolore per il giovane e un moto di solidarietà verso la comunità pakistana che vive a Piacenza». A intervenire con una nota stampa sull’accaduto e sul dibattito a seguire, Ugl Piacenza. «Speriamo che... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Olimpiadi 2026, è una donna russa quella che ha portato il cartello con scritto 'Ucraina' alla cerimonia di aperturaHome > Video > Olimpiadi 2026, la donna russa che ha portato il cartello ‘Ucraina’ alla cerimonia di apertura: “Meritano tutto il sostegno del mondo”... Si parla di: Non vorremmo che finisse con un cartello con scritto in tutte le lingue Vietato attraversare i binari; Ugl Dolore per la morte dell’operaio, parliamo della logistica così com’è. Nek-Pezzali-Renga, disco live e nuovo tour: non vorremmo finisseMilano (askanews) – Dopo il tour in tutta Italia, che riprende dal 3 aprile da Napoli, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga continuano l’avventura insieme con Max Nek Renga il disco, raccolta dei ... affaritaliani.it