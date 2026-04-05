Mondiali | Celik qualifica la Turchia Ziolkowski fuori dal sogno

Nella serata del 5 aprile 2026, due calciatori della Roma hanno vissuto momenti diversi nei playoff mondiali. Uno di loro ha contribuito alla qualificazione della propria nazionale, mentre l’altro è stato eliminato dalla competizione. La partita si è conclusa con un risultato che ha deciso il destino di entrambi, segnando una notte particolare per le loro carriere internazionali.

La notte del 5 aprile 2026 si chiude con esiti opposti per due giocatori della Roma coinvolti nei playoff mondiali. Zeki Celik porta la Turchia alla vittoria contro il Kosovo con un risultato di 1-0, garantendo l’accesso al Mondiale estivo. Al contrario, Jan Ziolkowski vede spegnersi il sogno mondiale dopo la sconfitta della Polonia per 3-2 contro la Svezia. L’esterno giallorosso ha disputato quasi l’intera gara in terra kosovara, venendo sostituito solo all’89’. La squadra guidata da Montella ha ottenuto il successo necessario per qualificarsi. Per Ziolkowski, invece, non c’è stato spazio in campo nella partita persa contro gli svedesi. Il ruolo decisivo di Montella e Celik. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali: Celik qualifica la Turchia, Ziolkowski fuori dal sogno Mondiali scherma: sciabola italiana a un punto dal bronzo, donne fuoriLa terza giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di scherma si è chiusa senza medaglie per l’Italia. SONO TORNATE! L’Italia sconfigge la Spagna e si qualifica ai Mondiali di basket femminile 32 anni dopo!Berlino stiamo arrivando! Trentadue anni dopo l’Italia giocherà i Mondiali di basket femminile. Argomenti più discussi: DISASTRO ITALIA! Gli azzurri non vanno al Mondiale per la terza volta consecutiva; Celik e la Turchia volano ai Mondiali, eliminata la Polonia di Ziolkowski. Mondiali 2026, le squadre qualificate ai gironiterza fase (da settembre a novembre 2025): le 12 squadre sono state sorteggiate in 3 gironi da 4. Hanno giocato un girone all'italiana con gare di andata e ritorno: le 3 vincitrici si sono qualificate ... sport.sky.it Mondiali senza Italia: tutte le qualificate, il calendario completo con gli orariL'Italia per la terza edizione di fila non giocherà i Mondiali, ma le partite da disputare saranno molte: la programmazione completa dai gironi alla finale ... sport.virgilio.it Pasqua, l'appello del Papa ai leader mondiali: "Chi ha in mano armi, le deponga" x.com Bosnia - Italia, il retroscena a pochi giorni dall'eliminazione ai Mondiali Qual è stata la reazione di Gennaro Gattuso alla richiesta del premio in soldi dei giocatori dell'Italia: https://fanpa.ge/3kWXK facebook