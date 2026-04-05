Messina si accende di primavera folla a Torre Faro tra sole e festa di Pasqua

A Messina, la domenica di Pasqua ha portato una giornata di sole e temperature miti, dopo un periodo di pioggia e cielo coperto. La città è stata animata da numerose persone che si sono recate a Torre Faro, attirate dall’aria di festa e dal clima favorevole. La presenza di visitatori e residenti ha riempito le strade e le aree sul lungomare, creando un’atmosfera di festa e convivialità.

Giornata luminosa dopo il maltempo: migliaia tra spiagge e Pilone per il primo vero assaggio stagionale lungo lo Stretto Sole, mare e aria di festa: a Messina oggi è sembrata quasi un’anticipazione d’estate. Dopo giorni segnati da piogge e cielo grigio, la domenica di Pasqua ha finalmente regalato alla città dello Stretto una giornata luminosa e mite, capace di richiamare centinaia e centinaia di persone verso le coste. E così, complice il primo vero scampolo di bel tempo della stagione, in tanti — giovani e meno giovani — si sono riversati a Torre Faro, trasformando il borgo marinaro nel cuore pulsante della giornata festiva. La scena è quella tipica delle grandi occasioni: spiagge vive, passeggiate affollate, gruppi di amici stesi al sole come se l’inverno fosse ormai solo un ricordo lontano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Bellezza, natura e cultura: si accende la "Festa di Primavera" a TaorminaTaormina si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della bellezza, della natura e della cultura con la “Festa della Primavera”, in programma... Leggi anche: A Bergamo si accende il Braciere olimpico. Folla e festa in centro, De Roon: «Lo sport unisce» - Foto e video della Fiaccola Si parla di: Torre Faro, smantellata la strada tra disagi e polemiche: rimosso il basolato dopo un errore durante la posa. Rinascita Messina: lavori infiniti, a Torre Faro l’ennesimo maldestro tentativo di mistificare la realtàA Torre Faro l’ennesimo maldestro tentativo di mistificare la realtà. Non basta affermare che, poiché il basolato è stato mal collocato, si è dovuto procedere al suo smantellamento. Tutto ciò ha il s ... strettoweb.com Messina, i lavori a Torre Faro: da martedì la nuova posa delle basole montate maleNon è nato sotto una buona stella il cantiere della zona della chiesa di Torre Faro . Dopo una serie di false partenze, quando tutto sembrava andare per il ... rtp.gazzettadelsud.it