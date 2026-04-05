A Casalpusterlengo, nel Lodigiano, si è verificata una maxi rissa che ha portato al ricovero di un giovane in condizioni critiche. Durante l’episodio, il ragazzo è stato ferito a una gamba con un coltello lungo e ora si trova in pericolo di vita presso il policlinico San Matteo di Pavia. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Per una maxi rissa esplosa nel centro di Casalpusterlengo, comune del Lodigiano, un giovane è stato ricoverato in pericolo di vita al policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato ferito a una gamba con un lungo coltello. La lite, poi degenerata in violenze, botte, lancio di sedie e tavoli, risale alle 2 della scorsa notte e ha visto coinvolti numerose persone. Oltre al ragazzo, in condizioni critiche a causa della lesione dell’arteria femorale e conseguente emorragia dovuta alla coltellata, sono finiti negli ospedali della zona anche un 19enne e un 21enne, il più grave colpito alla testa con una bottiglia. Sono intervenute diverse pattuglie di Guardia di Finanza e Carabinieri e, in più, alle 5 del mattino, un uomo di 42 anni è stato trovato nella stazione ferroviaria del centro della 'Bassà con contusioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maxi rissa a Casalpusterlengo, giovane accoltellato: è in pericolo di vita

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