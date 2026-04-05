Maltempo in Abruzzo l' appello di Coldiretti | Priorità a infrastrutture viabilità e sostegno all' intera filiera

Il maltempo ha causato problemi significativi in Abruzzo, portando alla convocazione di un tavolo tecnico regionale. L'incontro si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 3 aprile, promosso dal vicepresidente della Regione. Coldiretti Abruzzo ha partecipato valutando positivamente l'iniziativa e sottolineando la necessità di interventi su infrastrutture, viabilità e il sostegno all'intera filiera agricola colpita dagli eventi meteorologici.

“È fondamentale garantire risposte tempestive alle imprese agricole e anche a quelle della pesca che stanno affrontando una fase di grande difficoltà", dice il presidente Martinelli Coldiretti Abruzzo valuta positivamente la convocazione del tavolo tecnico regionale, che si è svolto nel pomeriggio di venerdì 3 aprile, promosso dal vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, per affrontare le criticità causate dal maltempo che ha colpito il territorio negli ultimi giorni. Un confronto utile e condiviso dal quale è emersa la necessità di intervenire in maniera organica su tutta la filiera produttiva e sull’intero sistema territoriale.... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Inizia la conta dei danni del maltempo, Coldiretti in Regione: priorità a infrastrutture, viabilità e sostegno all’intera filieraPositivo il tavolo regionale con il vicepresidente Emanuele Imprudente per parlare degli interventi necessari a far ripartire la filiera agricola,... Calabria flagellata dal maltempo: l’appello dei Vescovi per interventi strutturali e sostegno alle aree rurali colpite.Calabria sotto la pioggia: l’appello dei Vescovi e l’urgenza di una svolta per un territorio fragile La Chiesa calabrese si schiera con forza a... Temi più discussi: Maltempo, in Molise crolla ponte sul Trigno. Un'auto coinvolta, si cerca un disperso; Abruzzo in ginocchio per il maltempo, allerta rossa in parte della regione anche per venerdì 3 aprile [FOTO-VIDEO]; Maltempo in Abruzzo: Marsilio annuncia richiesta dello stato di emergenza; Maltempo, prosegue l’allerta rossa in Abruzzo. Maltempo: Abruzzo senza tregua, primo aprile in allerta rossaScuole chiuse in alcuni comuni, fiumi esondati, frane, neve e agricoltura in ginocchio: in Abruzzo un primo aprile più che invernale ... rete8.it Maltempo, allarme valanghe in Abruzzo. La Protezione Civile: «Massima prudenza». Allerta rossa anche in Puglia e MoliseProseguono dall'alba le ricerche dell'auto che sarebbe stata inghiottita dalle acque del fiume Trigno, che poco prima aveva causato il parziale crollo del ponte sulla statale ... ilmattino.it La conta dei danni dopo il maltempo x.com Un altro giorno di passione per Roseto Valfortore e il Foggiano per il maltempo facebook