MALASANITA’ AL GEMELLI?

Un paziente con fratture gravemente scomposte al femore destro è rimasto per cinque giorni al Pronto Soccorso senza ricevere un intervento immediato. La sua condizione ha richiesto cure urgenti, ma ha trascorso un periodo di tempo considerevole in attesa di assistenza. La vicenda ha sollevato domande sulla gestione delle emergenze e sulla tempestività delle risposte nei reparti di emergenza ospedalieri.

Direttore, Ti inoltro in allegato tutti i documenti e denunce già inoltrate SENZA CHE A TUTT’OGGI NESSUNO SI SIA MOSSO E LUI STA MORENDO.GRAZIE Virginia Cerullo Il sottoscritto Sig. Francesco Carbone, paziente con fratture gravemente scomposte al femore destro, fratture scomposte alla mano e polso destro già saldate e mai trattate, ricoverato alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, U.O. Reparto Ortopedia e Traumatologia piano 7 ala N stanza n. 42, dopo 5gg di “stazionamento al Pronto Soccorso su barella, senza alcun controllo dei parametri vitali o altro, e messo in trazione dell’arto dopo 48 ore, ove è stato... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - MALASANITA’ AL GEMELLI? Come ottenere un risarcimento per malasanità: un caso concretoCon il termine malasanità ci si riferisce alle defaillance del sistema sanitario, ovvero a tutti quei casi in cui una condotta negligente o... Aiuto Malasanità tra i migliori esperti in Italia nel 2026: arriva l’Encomio del CUIRIFRoma, gennaio 2026 – Nel mese di dicembre 2025, Aiuto Malasanità ha ricevuto l’Encomio Solenne dal CUIRIF – Centro Universitario Internazionale di... LA VERA VITA DA PRONTO SOCCORSO! MINERVA SALUTE passa dal BSMT!