Le condizioni di salute del tecnico rumeno sono peggiorate nelle ultime ore, portandolo a essere ricoverato in terapia intensiva e in stato di sedazione profonda. La notizia ha suscitato preoccupazione tra il mondo del calcio, che segue con attenzione gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle cause del peggioramento o alle eventuali cure in corso.

di Francesco Spagnolo Lucescu, le condizioni del tecnico romeno si sono aggravate. Attualmente si trova in terapia intensiva in stato di sedazione profonda. Le ultime. Il panorama calcistico mondiale sta attraversando momenti di profonda apprensione per le sorti di una delle sue figure più iconiche e rispettate. Si vivono infatti ore di estrema incertezza per Lucescu, lo storico tecnico rumeno che ha scritto pagine indelebili anche nel campionato italiano sulla panchina di Inter e Brescia. Le notizie che giungono dall’Ospedale Universitario di Bucarest descrivono un quadro clinico drammaticamente instabile, con l’allenatore attualmente ricoverato in terapia intensiva e posto in stato di sedazione profonda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lucescu, peggiorano le condizioni del tecnico rumeno: mondo del calcio in apprensione. Cosa sta succedendo

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