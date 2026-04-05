Nella 31ª giornata di Serie A, l’Inter ha battuto la Roma con un punteggio di 5-2, consolidando la posizione in classifica. La partita si è disputata nel weekend di Pasqua, dopo l’interruzione per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si sono concluse senza qualificazioni per l’Italia. In attesa del match tra Napoli e Milan, l’Inter ha rafforzato la sua leadership nel campionato.

L’Inter ha travolto la Roma per 5-2 in uno dei big match della 31ma giornata della Serie A, che è ritornata protagonista nel weekend di Pasqua dopo l’interruzione per le qualificazioni ai Mondiali 2026, purtroppo vana di soddisfazioni per l’Italia. I neroazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro e sono tornati alla vittoria dopo aver raccolto due punti nelle ultime tre giornate. Lautaro Martinez ha portato in vantaggio i padroni di casa al primo minuto, Mancini ha pareggiato al 40?, Calhanoglu ha riportato davanti gli uomini di Chivu nel recupero del primo tempo, poi in avvio della seconda frazione, nel giro di diciotto minuti, sono arrivate la seconda stoccata di Lautaro, la rete di Thuram e il gol di Barella, per chiudere i conti al 63?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Inter travolge la Roma e allunga in Serie A, in attesa di Napoli-Milan

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