L' incendio a Casatenovo e la notte di fuoco in Lombardia | droni e Canadair in volo per salvare i boschi

Nella serata di domenica 5 aprile un incendio boschivo si è sviluppato nella frazione di Rogoredo, nel comune di Casatenovo, in provincia di Lecco. L’incendio si è esteso in un’area di boschi lungo via Madonnina, mentre le squadre di soccorso sono intervenute con l’ausilio di droni e Canadair per contenere le fiamme. La regione aveva già registrato temperature elevate e condizioni di siccità che hanno favorito la diffusione del fuoco.

Le fiamme in via Madonnina spente in poche ore. Mentre la provincia di Lecco tira il fiato, la Lombardia affronta una notte di emergenza con droni in volo e un rogo ancora attivo sul lago Maggiore La Lombardia brucia sotto la cappa secca di un aprile molto caldo. Nella serata di domenica 5 aprile il fuoco ha raggiunto anche la provincia di Lecco: un incendio boschivo è divampato nella frazione di Rogoredo, nel comune di Casatenovo, lungo via Madonnina. Grazie al pronto intervento delle squadre di terra, alle ore 19 le fiamme erano già state domate. Sebbene a Casatenovo la situazione sia sotto controllo, l'emergenza che sta colpendo l'intero territorio regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Campofiorenzo: tetto di una abitazione a fuoco, vvf in postoDa circa un'ora diverse squadre dei vigili sono al lavoro a Casatenovo per un incendio che ha interessato il tetto ... casateonline.it

Pasqua di fuoco sulle montagne e nei boschi Incendi a Mazzo di Valtellina, a Lovero e a Casatenovo. Situazione resa ancora più critica dal clima secco e dal vento, che hanno favorito il propagarsi delle fiamme. Pompieri al lavoro per ore #laprovinciaunicatv # - facebook.com facebook