Il vice di Pep Guardiola ha dichiarato che Bernardo Silva non tornerà a Manchester dopo il Mondiale. Durante un'intervista, ha anche riferito di aver avuto un contatto con la Juventus. In passato, è stato squalificato nel match di FA Cup che il suo team ha perso 4-0 contro il Liverpool. Ha aggiunto di sperare che il giocatore si goda le ultime sei settimane con il City, sottolineando la difficoltà nel sostituirlo.

Bernardo Silva a fine stagione lascerà il Manchester City. La conferma arriva dalle parole di Pep Lijnders, numero due di Pep Guardiola che in conferenza stampa dopo il 4-0 sul Liverpool in FA Cup si è lasciato sfuggire che il 31enne portoghese in scadenza di contratto il 30 giugno non tornerà a Manchester dopo il Mondiale. “Ogni bella storia arriva alla fine - ha raccontato Lijnders, in conferenza stampa perché Guardiola è squalificato -. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane, che abbia un bel finale perché se lo merita. E si merita tutta l’attenzione possibile”. Ecco reso pubblico quello che all’Etihad Campus tutti sapevano, ecco svelato perché il portoghese è sul radar di tutte le squadre d’Europa, Juve compresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà a Manchester dopo il Mondiale". Contatto con la Juve

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