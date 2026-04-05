Altro caso a L'Eredità. Questa volta - nella puntata in onda domenica 5 aprile - i sospetti coinvolgono Laura. "Ma "onusto" per favorire Laura e far fuori un concorrente bravo anche no", si legge tra i commenti dei telespettatori di Rai 1 su X. E ancora: "Si vabbè ma allora ditelo che è tutto già deciso e devono restare sempre i campioni e i novellini devono perdere Mai vista una sfida con parole come: Nitore Onusto Dai per favore non siamo scemi", "Onusto?", "Nitore Onusto ma vergognatevi veramente", "Laura, Laura, come sminch*** lo spettatore". Finita qui? Niente affatto, c'è anche chi ci va giù più pesante: "che gioco di m**a #leredità. palese PALESISSIMA PREFERENZA per LAURA nell'uscita digitale delle domande. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, pesante sospetti su Laura (e non solo): "Onusto? Non siamo scemi"

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Raccolta rifiuti, eredità pesante. Ma l’attuale sistema va correttoIl tema della raccolta dei rifiuti nei Lidi di Comacchio merita un confronto serio, basato sui dati e sulle possibili soluzioni. Le passate amministrazioni di sinistra ci hanno lasciato in eredità un ... ilrestodelcarlino.it

Enrica Bonaccorti, l'eredità e il testamento durante la malattia: l'ultimo desiderio e il ruolo della figlia VerdianaUn'eredità pesante quella che lascia Enrica Bonaccorti: oggi è il giorno del dolore e delle lacrime per la morte di un volto amato e popolare. Il funerale di Enrica Bonaccorti si terrà sabato a Roma ... ilmessaggero.it