Durante la diretta del Grande Fratello Vip 2026, una concorrente si è fatta notare indossando mutande di colore blu, suscitando diverse reazioni tra il pubblico e i partecipanti. L'episodio si è verificato durante una puntata trasmessa su Canale 5, con alcuni spettatori che hanno commentato la scelta come inappropriata, considerando anche la presenza di bambini tra il pubblico. La situazione ha portato a un dibattito sui limiti di contenuto in trasmissione durante le festività.

Roma, 5 aprile 2026 - Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi e con polemica se sei una concorrente del Grande Fratello Vip. Non si può dire che il pubblico, e i concorrenti, di questa edizione del talent show di Canale 5 si stiano annoiando. Anzi. Amici 25, Valentina e Plasma eliminati della terza puntata del Serale. Il rapper: “Avrei dovuto operarmi alle corde vocali” Il “mutanda gate”. Questa volta le polemiche sono arrivate dai concorrenti giovani, ma non da chi avrebbe bisogno di farsi notare e scrollarsi di dosso l’antipatico nomignolo di “comodino”. Per intenderci, non da Raul Dumitras, Nicolò Brigante e Renato Biancardi. Ma da una “comodina” sì: Blu Barbara Prezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le mutande di Blu fanno scoppiare il nuovo caos al Grande Fratello Vip 2026: “Siamo su Canale 5, ci sono i bambini”

Grande Fratello Vip, quel gesto e scoppia il caso: “Le sue mutande, vergogna…”Una notte di Pasqua decisamente fuori dagli schemi quella vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip, dove una situazione nata quasi per gioco si è...

Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi stasera il debutto su Canale 5: concorrenti, novità, opinionistiCi siamo: si accendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 2026 con la nuova edizione affidata alla conduzione di Ilary Blasi.

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Grande Fratello Vip, Blu nel mirino: mutande come trofeo e scoppia il caosNotte movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove un gesto apparentemente goliardico si è trasformato in un vero caso. Protagoniste della discussione Blu Barbara Prezia, Lucia Ilardo e Ibiza ... comingsoon.it

Ieri sera è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e Ilary Blasi ha pensato bene di “andare in bianco” Chi ha firmato il suo look total white: facebook

Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com