Le libere donne streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

La prima puntata della fiction Le libere donne con Lino Guanciale va in onda questa sera su Rai 1 alle 21. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale della Rai, consentendo agli spettatori di seguirla da qualsiasi dispositivo. La serie debutta il 10 marzo 2026 e rappresenta l’appuntamento televisivo di apertura in prima visione.

Dove vedere in tv e in streaming la fiction Le libere donne con Lino Guanciale in onda dal 10 marzo 2026? Appuntamento in prima visione su Rai 1 questa sera, 10 marzo 2026, alle ore 21.30, con la regia di Michele Soavi. Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o in modalità on demand su Rai Play. Quante puntate sono previste per Le libere donne? In tutto tre puntate, in onda in prima serata su Rai 1 dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30.

