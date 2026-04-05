Lavori per l’estensione della rete gas cambia la viabilità | le modifiche alla circolazione

Sono state avviate modifiche alla viabilità a causa di due cantieri legati all’estensione della rete del gas che interessano l’area fino al ponte Vecchio. I lavori coinvolgono anche il territorio di Pieve di Cento e sono finalizzati alla ricostruzione del ponte Nuovo. La circolazione viene temporaneamente modificata per consentire l’installazione delle infrastrutture necessarie. Le operazioni proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito dalle autorità competenti.

Doppio cantiere per l’estensione della rete gas fino al ponte Vecchio. I lavori, che coinvolgono anche il territorio di Pieve di Cento, sono propedeutici alla ricostruzione del ponte Nuovo. Sono dunque previste modifiche alla viabilità a partire da martedì 7. I lavori, che dureranno circa due settimane, prevedono la realizzazione di due estensioni della rete gas in media pressione, che si estenderanno fino alle due estremità della passerella pedonale del ponte Vecchio, ricadendo quindi nei territori dei due comuni. L’opera permetterà di garantire un ulteriore canale di approvvigionamento del gas a servizio dell’abitato di Pieve di Cento durante l’intervento di ricostruzione del ponte Nuovo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Lavori alla rete del gas in via Zara: tutte le modifiche alla viabilitàANCONA – Da lunedì 9 marzo fino al 30 aprile sono previste modifiche temporanee alla circolazione in via Zara, nel tratto compreso tra via Filzi e... Temi più discussi: Lavori per l’estensione della rete gas, cambia la viabilità: le modifiche alla circolazione; Senso unico alternato sul Ponte Vecchio per intervento di estensione della rete gas; Trasporti: perché la linea 14 deve ancora subire lavori nonostante l’estensione sia stata completata?; Lavori usuranti: domande entro il 1° maggio 2026. Cento, da martedì 7 aprile al via i lavori per l’estensione della rete gas fino al ponte VecchioI lavori, che dureranno circa due settimane, prevedono la realizzazione di due estensioni della rete gas in media pressione, che si estenderanno fino alle due estremità della passerella pedonale del ... renonews.it Lavori in A7, in Valle Scrivia arriva la tanto attesa automedica h24. Ma il cantiere non si ferma per PasquaArriva l'ok all'estensione h24 dell’operatività dell’automedica in Valle Scrivia. Una richiesta arrivata per far fronte ai tanti lavori presenti sulla A7 all'altezza di Busalla per il rifacimento ... primocanale.it A Gardone Valtrompia si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori dei primi 150 metri della strada intervalliva facebook Ex Marino, i lavori possono iniziare x.com