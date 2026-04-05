A Monghidoro, in occasione della Pasqua, si è tenuto un evento dedicato a Gianni Morandi, che ha visto la presenza della famiglia, tra figli e nipoti. La giornata è stata caratterizzata da momenti conviviali e dal consumo di cioccolato. La ricorrenza ha anche ricordato un anniversario importante, ovvero i 50 anni dal debutto musicale dell’artista, con una frase pronunciata da una voce di bambina fuori campo in una delle sue canzoni più note.

Bologna, 5 aprile 2026 – Sono trascorsi 50 anni da quando una vocina di bimba –fuori campo nella canzone – ripeteva continuamente: “Sei forte papà”. Di lì a poco il brano scalò la vetta delle classifiche italiane, divenne la sigla finale del varietà televisivo ‘Rete Tre’ ed entrò a far parte per sempre del nostro immaginario collettivo. Se mezzo secolo è passato da quel lontano inverno del 1976, quel papà (oggi pure nonno) va ancora fortissimo. Ed è più in forma che ma i. Gianni Morandi ha postato un video, località Monghidoro: nel filmato, si può vedere che i partecipanti alla festa sono impegnatissimi a rompere un grande uovo di Pasqua. Il clima è allegro, c’è il sole, e la didascalia scritta dal cantante spiega semplicemente: “Pasqua con figli e nipoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Pasqua di Gianni Morandi a Monghidoro circondato da figli, nipoti e cioccolato

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