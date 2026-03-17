I pantaloni barrel di Uniqlo, venduti a circa 50 euro, sono diventati un elemento centrale del guardaroba maschile di questa stagione. Sono apprezzati per il loro stile e praticità e rappresentano una scelta popolare tra gli appassionati di moda. La collezione di Uniqlo include diversi modelli di questi pantaloni, che si distinguono per il taglio e la versatilità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Negli ultimi tempi, noi redattrici di British GQ abbiamo dibattuto un bel po' su cosa dovrebbe indossare un uomo in vista di un primo appuntamento. Non a caso la Style Editor Mahalia Chang ha dedicato all'argomento una sua newsletter. Ovviamente, le preferenze per quanto riguarda uomini e menswear sono molto variegate, ma sono pronta a scommettere che la maggior parte di noi non manderebbe via da un bar a cuor leggero un ragazzo con questi pantaloni barrel di Uniqlo da 50 euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I pantaloni barrel di Uniqlo da 50 euro sono la mia cosa preferita del menswear di questa stagione

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