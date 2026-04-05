Juventus è giusto ricostruire un blocco italiano? Si accende il dibattito – VIDEO

Nell'ultima puntata del programma televisivo, si è aperto il dibattito sulla possibilità di ricostruire un blocco italiano nel calcio. La discussione si è concentrata sulle strategie di rafforzamento delle squadre nazionali e sulla fattibilità di creare un gruppo compatto di club italiani. Durante la trasmissione sono stati presentati vari interventi di esperti e commentatori, senza che si siano giunte a conclusioni definitive. Un video ha mostrato alcuni dei momenti più significativi della discussione.