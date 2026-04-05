Juventus è giusto ricostruire un blocco italiano? Si accende il dibattito – VIDEO
Nell'ultima puntata del programma televisivo, si è aperto il dibattito sulla possibilità di ricostruire un blocco italiano nel calcio. La discussione si è concentrata sulle strategie di rafforzamento delle squadre nazionali e sulla fattibilità di creare un gruppo compatto di club italiani. Durante la trasmissione sono stati presentati vari interventi di esperti e commentatori, senza che si siano giunte a conclusioni definitive. Un video ha mostrato alcuni dei momenti più significativi della discussione.
di Marco Baridon Juventus, è giusto ricostruire un blocco italiano? Si accende il dibattito in studio durante l’ultima puntata di ‘Sì o no’. I due punti di vista. Nell’ultima puntata di “Sì o no”, il format in onda sul canale YouTube di , i giornalisti Chiara Aleati e Marco Baridon hanno dato vita a un acceso dibattito riguardante il futuro dell’identità bianconera. Al centro del confronto, la necessità strategica di ricostruire un solido blocco italiano all’interno dello spogliatoio guidato da Luciano Spalletti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Milik Juventus: credere o no nel polacco per il finale di stagione? E sul futuro…Il dibattito si accende – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Milik Juventus: è giusto o no credere nell’attaccante polacco per questo finale di stagione? E sul futuro…Opinioni a...
Conte torna all’Allianz Stadium per Juve Napoli: lo avreste rivoluto la scorsa estate? Si accende il dibattito sull’ex bianconero – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Conte torna all’Allianz Stadium per Juve Napoli: lo avreste rivoluto la scorsa estate? Si accende il dibattito sull’ex...
Temi più discussi: Almeno resta lo sprint scudetto; Conte ct dell’Italia? Perché il tecnico del Napoli è la soluzione ideale per la ricostruzione azzurra; Bastoni era in stampelle tre giorni prima della Nazionale, la rivelazione di Chivu sul difensore azzurro; Ponciroli: La Juventus dovrà ricostruire mentalmente Locatelli dopo quanto successo.
Ponciroli: La Juventus dovrà ricostruire mentalmente Locatelli dopo quanto successoDurante Cose di Calcio su Radio Bianconera, il giornalista Fabrizio Ponciroli ha analizzato la profonda crisi del calcio italiano, invocando cambiamenti radicali. Questo sistema va ... tuttojuve.com
Qui Genoa - De Rossi: La Juventus è una squadra di qualità. Norton-Cuffy non ci sarà. Su Spalletti…Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a due giorni dalla gara con la Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Si torna a giocare dopo la pausa. Come hai vissuto queste ... tuttojuve.com
Beppe Marotta difende Alessandro Bastoni dal linciaggio mediatico vissuto nelle ultime settimane, post Juve e post Bosnia CHE NE PENSATE #Juventus #Bastoni #SpazioJuve facebook
#JoaoMario tra #Juventus e #Bologna: cosa succede nel suo futuro x.com