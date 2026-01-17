Diretta gol Serie A LIVE | Udinese Inter 0-1 la sblocca Lautaro Martinez

Segui la diretta gol della Serie A, aggiornamenti in tempo reale sulla partita Udinese-Inter, con il gol di Lautaro Martinez. La 21ª giornata offre sintesi, tabellino e risultati delle sfide in corso, tra cui anche Pisa-Atalanta. Restate informati con la cronaca LIVE e le ultime novità sul campionato Enilive 20242025, per un quadro completo delle partite e delle dinamiche di oggi.

62' CI PROVA L'ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l'area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (21^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato molto ricco quello dedicato agli anticipi della 21^ giornata, in campo avremo infatti Inter, Napoli e Juventus. ilsussidiario.net

Udinese-Inter 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro la sblocca - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

#Udinese- #Inter diretta: risultato e aggiornamenti in tempo reale. Serie A live oggi x.com

Udinese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook

