Nella partita valida per la 31ª giornata di Serie A, l’Inter schiera nuovamente Lautaro Martínez come attaccante titolare dopo 46 giorni di assenza. Dall’altra parte, il tecnico della Roma inserisce in campo il nuovo acquisto Soulé, nel tentativo di cambiare le sorti della gara. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, segnando il ritorno del giocatore argentino tra le scelte principali dell’Inter.

Lautaro Martínez riprende il comando dell’attacco dell’ Inter nel posticipo della 31ª giornata contro la Roma, ponendo fine a un’astinenza forzata di 46 giorni. Il capitano nerazzurro, fermo dal 18 febbraio per la lesione al polpaccio rimediata in Champions League, torna titolare al fianco di Marcus Thuram per scardinare il fortino di Gian Piero Gasperini. La mossa di Cristian Chivu punta a interrompere l’emorragia di punti dei campioni d’Italia, reduci da tre turni senza successi, e a esercitare una pressione immediata sul duo di testa Milan-Napoli, attese dal confronto diretto nel lunedì di Pasquetta. La retroguardia meneghina ritrova l’esperienza di Francesco Acerbi, chiamato a blindare il reparto data la squalifica di Carlos Augusto e il forfait di Bisseck. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Roma, formazioni ufficiali: torna Lautaro Martínez, Gasperini lancia Soulé

Lautaro torna dal 1', per Gasperini ci sono Malen e Soulé: le probabili formazioni di Inter-RomaPer chiudere i conti Scudetto da una parte, per mantenere le mani sulla zona Champions dall'altra.

Inter-Roma (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tornano Soulé e LautaroUno dei big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Roma.

Temi più discussi: Inter-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Roma: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario, e classifica del big match di A. Tornano Lautaro e Soulé; Probabili formazioni Inter-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Bisseck, Lautaro, Pio Esposito, Soulé e Malen; Roma, i convocati per l'Inter: out Koné e Wesley, rientra Soulé.

Inter-Roma, formazioni ufficiali: la scelta di Chivu su Lautaro e Thuram. Gasperini cambia: chi gioca con MalenInter-Roma, formazioni ufficiali: la scelta di Chivu su Lautaro e Thuram. Gasperini cambia: chi gioca con Malen ... sport.virgilio.it

Inter-Roma, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di ChivuCristian Chivu ha sciolto ogni dubbio per la sfida tra Inter e Roma: le scelte ufficiali per il big match della sera di Pasqua ... spaziointer.it

"Una cosa vergognosa" Marotta difende apertamente Bastoni prima di Inter-Roma: "Non merita questo trattamento, in Italia sono tutti psicologi ed esperti di calcio, senza considerare con che uomo si ha a che fare. Leggo che dovrebbe andare all'estero, ma facebook

Inter-Roma, le formazioni ufficiali: torna Soulé. Rensch titolare sulla fascia sinistra. x.com