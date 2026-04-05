Inter-Roma domenica 05 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Tornano Soulé e Lautaro

Domenica sera a San Siro si affrontano Inter e Roma in uno dei principali incontri della trentunesima giornata di Serie A. La partita si gioca alle 20:45 e le formazioni ufficiali includono il ritorno di Soulé e Lautaro nelle rispettive squadra. Sono state pubblicate le quote e i pronostici per l'incontro, che promette grande spettacolo tra due formazioni impegnate nella parte alta della classifica.

Uno dei big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Roma. La capolista Inter spera di tornare alla vittoria dopo una serie di ben 4 partite in cui è rimasta a secco. I nerazzurri pagano soprattutto una sterilità sottoporta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Roma (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tornano Soulé e Lautaro Inter-Roma (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiUno dei big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Roma. Inter-Roma (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, convocati, quote, pronosticiUno dei big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Roma. Temi più discussi: Inter-Roma a San Siro: il piano Atm per le metro e i mezzi di superficie. Come arrivare allo stadio; Inter-Roma, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Rovesciate e cucchiai, storie da Inter-Roma. LIVE Serie A, Inter-Roma: segui la cronaca IN DIRETTAL'Inter di Chivu affronta la Roma di Gasperini nel posticipo di Pasqua in Serie A. Segui la cronaca del match con Interlive.it ... interlive.it Inter Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AInter Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it Inter, la probabile contro la Roma: torna Lautaro titolare, dietro gioca Acerbi Il capitano nerazzurro torna a fare coppia con Thuram. A centrocampo spazio a tutti i titolari, dietro torna Bastoni mentre al centro (complice l’assenza di Bisseck) dovrebbe gioc facebook #Inter- #Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE x.com