L'Inter ha battuto la Roma con un punteggio di 5-2 in una partita disputata a San Siro. Lautaro Martinez è tornato in campo come leader, mentre Barella ha segnato un gol e ha ottenuto un voto di 7,5. Pellegrini ha concluso con una valutazione di 6. La sfida ha visto un dominio evidente dell'Inter, che ha preso un ampio vantaggio e si è avvicinata alla conquista dello scudetto.

Troppo brutta per essere vera. La Roma di Gasperini è caduta a San Siro sotto i colpi dell'Inter che ha vinto 5-2 e ha messo un'ipoteca sullo scudetto. Grazie a questo successo la formazione di Chivu, in attesa di Napoli-Milan, è salita a +9 sui cugini rossoneri e adesso vede più vicino il tricolore. Notte fonda in casa Roma. La formazione giallorossa, passata in svantaggio dopo un solo minuto di gioco, non ha mai preso in mano il gioco e, lampi di Mancini e Pellegrini a parte, è sempre stata in balia della squadra avversaria. La sconfitta complica i piani europei della Roma: Como e Juventus, entrambe con una partita in meno, restano avanti in classifica, il sesto posto potrebbe essere minacciato dall'Atalanta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter-Roma 5-2, pagelle: Lautaro rientro da leader, Barella (7,5) in gol, Pellegrini (6) sufficiente

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