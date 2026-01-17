Pagelle Udinese Inter | Lautaro e Pio che coppia! In calo Barella

Le pagelle di Udinese-Inter analizzano le prestazioni dei protagonisti della sfida valida per la 21ª giornata di Serie A, disputata alla Bluenergy Arena. In questa partita, Lautaro Martinez e Pio sono stati tra i protagonisti principali, mentre Barella ha vissuto una prestazione in calo. Di seguito, i giudizi e i voti dei giocatori, con un focus equilibrato e obiettivo sull'andamento delle due squadre.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Udinese Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo alla Bluenergy Arena, sfida valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Finisce qui Udinese Inter, risultato finale di 0 a 1 nel match valevole per il 21° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo alla Bluenergy Arena. TOP a fine primo tempo: Lautaro. FLOP a fine primo tempo: Barella. TOP a fine partita: Lautaro, Pio Esposito. FLOP a fine partita: Barella. 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (Acerbi); Luis Henrique, Barella, Zielinski (Sucic), Mkhitaryan (Frattesi), Dimarco; Lautaro (De Vrij), Pio Esposito (Bonny). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Udinese Inter: Lautaro e Pio, che coppia! In calo Barella Leggi anche: Pagelle Atletico Madrid-Inter 2-1, Barella motore: Lautaro assente Leggi anche: Inter-Lazio, le pagelle: Lautaro e Bonny segnano, Barella e Calhanoglu dettano legge Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide; Parma-Inter 0-2, pagelle: Akanji insuperabile, Dimarco decisivo. Lautaro impreciso, Thuram spietato. Corvi commette un errore grave; Dimarco 7.5, Akanji e Lautaro 4: le pagelle dei giocatori dell'Inter contro il Napoli; Le pagelle di Inter-Napoli: Lautaro opaco, McTominay leader azzurro. PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco - Inter: voti top e flop da Lautaro e Pio Esposito ad Atta e Barella. calciomercato.it

