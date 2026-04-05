Amichevoli Inter si torna in Australia | i nerazzurri sfideranno sia Milan che Juventus Ecco tutti i dettagli e le date

La squadra nerazzurra partirà in Australia per una serie di amichevoli durante l’estate. Il calendario prevede incontri con due delle principali squadre italiane e altre squadre locali. La tournée coinvolge anche altre tre formazioni italiane, con date e dettagli ancora da definire. La trasferta si inserisce nel programma di preparazione pre-stagionale della squadra.

Inter News 24 Amichevoli Inter, i nerazzurri voleranno in Australia per una tournée estiva che vedrà coinvolte anche altre tre squadre italiane. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma il piano per la preparazione estiva dell’Inter è ormai delineato: il club di Cristian Chivu volerà in Australia ad agosto. Non si tratterà di un viaggio isolato, poiché la spedizione italiana comprenderà anche il Milan di Massimiliano Allegri, la Juventus e il Palermo. L’obiettivo della tournée è duplice: affinare la condizione atletica in vista della stagione 2026-27 e consolidare la presenza del brand in un mercato in forte espansione. Amichevoli Inter, il programma dei big match. 🔗 Leggi su Internews24.com

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