A Crans-Montana si sono svolti nuovi sviluppi riguardo all’incendio al bar Le Constellation di Capodanno. Un padre di una vittima ha denunciato il figlioccio dei Moretti, accusandolo di aver bloccato una via di fuga durante l’incendio. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Emergono nuovi elementi sul caso dell’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Il padre di una delle vittime ha presentato una denuncia contro Jean-Marc Gabrielli, figlioccio dei proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, accusandolo di aver bloccato una via di fuga durante il rogo. Secondo quanto riferisce il quotidiano svizzero Tages-Anzeiger, la ricostruzione iniziale fornita dai titolari del locale sarebbe ora messa in discussione da nuove testimonianze raccolte dagli investigatori. In un primo momento, Moretti aveva spiegato che poco prima dell’incendio un dipendente aveva portato nel bar dei cubetti di ghiaccio e che, per ragioni non chiarite, aveva chiuso la porta a chiave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, il padre di una vittima denuncia il figlioccio dei Moretti: “Bloccato una via di fuga”

Articoli correlati

Crans-Montana, il figlioccio dei Moretti (e fidanzato di Cyane Panine): «Mai formato per far fronte alle emergenze»Ha raccontato di non «essere mai stato formato o addestrato» per affrontare le situazioni di emergenza Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques...

Crans: il figlioccio Moretti si schiera contro il padre, a causa dell’indagine di cronaca.**Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jessica Moretti, ha lanciato un attacco drammatico contro il padre, che era in attesa di un’indagine di...

Aggiornamenti e notizie su Crans Montana il padre di una vittima...

Temi più discussi: Il papà di Manfredi, sopravvissuto a Crans-Montana: Sa che adesso è a Roma, non vede l’ora di tornare a vivere; Manfredi Marcucci, sopravvissuto a Crans Montana, è tornato a Roma. Ora è al Gemelli: Quando potrò rivedere i miei amici?; Milano è pronta a intitolare un giardino a Chiara e Achille, le due vittime di Crans Montana; Crans-Montana, il 16enne Manfredi Marcucci torna a casa. Ora è al Gemelli: Fatemi vedere gli amici.

Crans-Montana, il buttafuori sopravvissuto: Sono riuscito a uscire strisciando. Nessuna formazioneIl buttafuori sopravvissuto, dei due in servizio la tragica sera di Capodanno, ha descritto agli investigatori i minuti di panico e di fumo in cui ha divampato il rogo e detto: Ho guardato la morte a ... msn.com

«Mio figlio vuole riavere la sua vita». Il padre del giovane Manfredi (sopravvissuto a Crans) parla dai corridoi del Gemelli«Sarà la prima notte a Roma dopo la tragedia, ed è tutto ciò che conta. Speravo che Manfredi potesse dormire nel suo letto stasera. Invece lo terranno ancora ... ilmessaggero.it

Achille Lauro al Niguarda per incontrare i feriti del rogo di Crans-Montana #achillelauro #Niguarda #cransmontana - facebook.com facebook

Achille Lauro al Niguarda per incontrare i ragazzi feriti di Crans-Montana #crans-montana x.com